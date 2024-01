Rúben Lima reforça o E. Amadora

O Estrela da Amadora acertou a contratação de Rúben Lima. O lateral-esquerdo de 34 anos deixa o Famalicão e reforça o plantel às ordens de Sérgio Vieira.O jogador que esteve cedido pelo Benfica a Aves e V. Setúbal no início da carreira que prosseguiu pelo Beira-Mar, pelos croatas do Hajduk Split, Dínamo Zagreb e Rijeka, seguindo no U. Madeira, Moreirense e B SAD, teve uma utilização residual esta época no Famalicão: 16 minutos de jogo, repartidos por dois jogos (com o Belenenses, para a Taça da Liga, e Camacha, para a Taça de Portugal). Desvincula-se do clube e assina pelo Estrela da Amadora como jogador livre.