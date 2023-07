Rui Correia e Diogo Salomão não continuam na próxima época

A revolução no plantel continua em andamento no Estrela da Amadora com vista à preparação para o regresso à 1.ª Liga 14 anos depois e, segundo conseguiu apurar, há dois jogadores de saída dos tricolores. Rui Correia e Diogo Salomão não entram nos planos para a próxima época.O rendimento do central de 32 anos terá ficado aquém das expectativas do técnico Sérgio Vieira durante a última temporada e, aliado à necessidade de rejuvenescer o setor defensivo, a SAD optou por não prolongar o seu contrato. Já Diogo Salomão também vai deixar a Reboleira. A pouca utilização, a idade (34 anos) e os problemas físicos levaram a cúpula liderada por Paulo Lopo a tomar a mesma decisão.No entanto, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o jogador natural da Amadora foi convidado a integrar a estrutura do clube em alguma área do seu interesse no futuro.