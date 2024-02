Sérgio Vieira: «A equipa está cada vez mais forte»

Sérgio Vieira destacou o bom momento do Estrela da Amadora que venceu o Portimonense por 3-0.





"Gostamos de analisar os nossos processos. Mais importante que a vitória foi a forma como lutámos pelos nossos objetivos e pelos processos que colocámos em campo. O incremento de confiança, de sinergia e cumplicidade em campo de jogadores que ainda se estão a conhecer. Apesar de termos dado uma boa resposta, realço os processos para conquistar pontos. Foi o que conseguimos hoje até chegarmos ao 3-0. A equipa está cada vez mais forte", referiu o treinador.Sérgio Vieira deixou elogios à equipa. "Rodrigo Pinho é um jogador com maturidade, com experiência dentro do futebol e uma boa interpretação tática dentro dos espaços. É um jogador que não competia desde julho. Estamos a elevar, gradualmente, a condição física dele. Hoje, foi até ao limite. Teve bons desempenhos e pode aumentar a eficácia. Está a caminhar para o nível dele. Léo Jabá, Rodrigo Pinho e Regis estão com excelentes dinâmicas. Nunca tinham jogado juntos com esta sequência. Eles têm qualidade técnica e sabem que trabalhando em conjunto vão criar dificuldades em qualquer adversário".