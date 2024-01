Sérgio Vieira deixa mensagem à família do adepto do Estrela que faleceu: «Iremos lutar para lhe dar alegrias»

As declarações de Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, após a derrota frente ao Vitória de Guimarães () na 18.ª jornada da Liga Portugal Betclic."Queria começar por deixar uma palavra à família do nosso adepto que partiu, onde quer que esteja encontra-se sempre entre nós pela energia que dedicou sempre ao Estrela. Estamos afetados por isso porque foi um dos nossos que partiu. Iremos lutar para lhe dar alegrias. Infelizmente, o jogo foi decidido em pequenos detalhes, alguns do ponto de vista ofensivo, mas também na jogada do golo em que estivemos desequilibrados. O Vitória atravessa um excelente momento. Era fundamental não cometer esses erros para estarmos ligados ao jogo. Depois, a expulsão também marca o jogo. Temos de ser extremamente rigorosos, não dar situações ao adversário porque contra estas equipas os erros pagam-se caro", começou por dizer o técnico da formação da Amadora."O Ronald é um processo de gestão muscular. Corria riscos de agravar lesão. No início da semana já estará disponível. No que diz respeito às quatro alterações, tem a ver com os processos normais. Os jogadores que entraram, entraram porque mereceram e acrescentaram algo à equipa. Nós, que lidamos com os jogadores, sabemos melhor do que ninguém as questões internas.""O bom que levamos [deste jogo] é o número de soluções que temos. É isto que o treinador quer. Temos tido dificuldades em ter as opções todas, hoje não tínhamos um central no banco. Esperamos que, com os ajustes do mercado, os processos estabilizem e que as opções estejam todas disponíveis. Quando assim for, a nossa equipa pode ser muito mais forte. Jogadores como o Rodrigo estão em processo de crescimento. Em breve, podemos estar muito mais fortes a todos os níveis", concluiu.Entretanto, Leo Jabá também comentou a derrota em Guimarães. "O resultado não diz o que foi o jogo. Tentámos fazer o golo, jogar, mas depois da expulsão ficou complicado. A gente trabalhou a semana inteira para vencer, mas infelizmente não conseguimos. Agora é voltar a casa e trabalhar. Vamos para casa com os nossos adeptos, que nos apoiam. Continuámos na nossa caminhada", disse, sublinhando a união existente com a massa adepta: "É como sempre falamos, somos uma família. Independentemente de quem joga, estão sempre a apoiar-nos. A gente sabe que este campeonato é dificil, mas estamos a trabalhar para terminarmos o mais alto possível. Temos de continuar a trabalhar porque é só o primeiro jogo da segunda volta."Baterias estão já apontadas para o próximo encontro. "A semana que vem já tem um jogo importante. Contámos com o apoio dos nossos adeptos para fazermos um bom jogo", concluiu.