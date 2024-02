Sérgio Vieira e a derrota com o FC Porto: «Não conseguimos assumir a pressão»

Sérgio Vieira reconheceu a superioridade do FC Porto, que venceu o Estrela da Amadora por 2-0 no Estádio do Dragão. "Já sabíamos que íamos ter um jogo difícil. E tornou-se mais difícil durante a semana quando perdemos o Rodrigo e o Regis, quando tínhamos, pela primeira vez a possibilidade de repetir um 'onze' na época. E dar continuidade e sequência a processos que vínhamos a fazer bem. Infelizmente tornou-se mais difícil devido a esse fator. Tentámos com o Ronaldo e com o André, que são jogadores que também têm as suas características. Mas não conseguimos assumir a pressão. Conseguimos ser organizados e impedir os golos até aos 35 minutos mas sabíamos que não podíamos correr erros. E subimos a nossas linhas de pressão. Ficam as coisas boas. O nosso rigor e uma ou outra situação de perigo", disse o treinador do Estrela da Amadora.





E concluiu: "Houve mérito do FC Porto por se encontrar em vantagem. Como também houve demérito da nossa parte. Infelizmente perdemos dois jogadores da linha ofensiva. Esperemos que o Regis volte já, o Rodrigo também. E que possamos ser mais contundentes que fomos em casa com outros adversários. Fica a nossa intenção na preparação, e não na prática. É um aspeto que levamos para evoluir já no próximo jogo".