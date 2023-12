Sérgio Vieira e as ausências no centro da defesa: «Os jogadores têm capacidade para jogar em diferentes posições»

Sérgio Vieira assumiu esta quinta-feira que a equipa do Estrela da Amadora poderá sofrer alterações táticas amanhã diante do Farense devido às várias ausências, nomeadamente no eixo defensivo, com o central Erivaldo Almeida a ser o único jogador de raiz disponível na posição – Kialonda Gaspar está suspenso por ter visto o quinto amarelo contra o Boavista, ao passo que Miguel Lopes, Omurwa, Mansur e Pedro Mendes continuam lesionados. O técnico dos tricolores realçou, no entanto, que deverá voltar a adaptar jogadores, tal como já fez com o ala Hevertton."Pode acontecer. Quando atravessamos este tipo de períodos, um pouco turbulentos e instáveis do ponto de vista das opções, equacionamos tudo. Uma alteração é algo que pode estar em cima da mesa, quer de início, quer no desenrolar do jogo. Já nos aconteceu alterar durante o jogo. Até porque [o Farense] é um adversário em que podemos encaixar facilmente em termos de sistema. É uma possibilidade", revelou, prosseguindo: "O mais importante é que os jogadores têm a capacidade e o foco para jogar em qualquer sistema e muitos deles em diferentes posições. É um orgulho muito grande chegar a esta etapa e ter estes desafios com a ausência de cinco jogadores na posição. Estou muito otimista e feliz pelo foco que tiveram.""Para nós, a questão não são os três centrais, porque são três jogadores que jogam naquele espaço. Podem ser centrais, mas pode ser um ala como foi no caso do Hevertton, um médio como o Keliano em Vizela... na dinâmica, acontece um médio entrar ali, ou um ala que venha para dentro, mas o mais importante é a capacidade da equipa em termos táticos, de interpretar os espaços, mantendo a qualidade com bola, porque muitas vezes não basta o conhecimento e a capacidade dos jogadores, existem outros fatores. O tempo é um fator muito importante", assinalou.De resto, o treinador de 40 anos espera um Farense muito motivado pelo empate conseguido no Estádio da Luz frente ao Benfica na última ronda da Liga Betclic, mas deixa claro que vai à luta... com o que tem. "O nosso adversário irá jogar na máxima força, vêm de um resultado fantástico e estão muito bem orientados. Acredito que o Farense nos vai tentar ferir muito a nível ofensivo, mas vamos tentar organizar-nos e reagir, porque sabemos que infelizmente as nossas armas são um pouco diferentes. Temos 8 ou 9 indisponíveis, mas osque estão cá têm dado uma resposta extremamente positiva. Vamos tentar defender bem, bem organizados e quando pudermos, fazer o nosso jogo ofensivo que nos caracteriza", atirou.Quem também esteve na conferência de antevisão foi o central Erivaldo Almeida, que também prevê um jogo complicado, mas deixou claro que o facto de ser o único central de raiz disponível não lhe confere uma pressão adicional. "Já temos uma grande responsabilidade em vestir a camisola do Estrela. Temos qualidade, trabalhamos para isso e independentemente de quem fizer dupla comigo, sei que vamos estar preparados para dar o nosso melhor e sair com um bom resultado", disse o brasileiro de 23 anos. "Um dos principais pontos que temos é a união. É abraçar o momento difícil do outro, porque no futebol é muito comum ter uma lesão, o Gaspar está castigado... Temos uma oportunidade para poder mostrá-lo e quem entra, entra com essa vontade de superar a necessidade do outro", sublinhou.