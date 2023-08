Sérgio Vieira e equipa técnica renovam com Estrela da Amadora até 2026

O Estrela da Amadora anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com o treinador Sérgio Vieira e respetiva equipa técnica até 2026.A prorrogação do vínculo ao emblema tricolor, que terminava no final da época, por mais dois anos dá-se na antevéspera do jogo que marca o regresso à 1.ª Liga, ao fim de 14 anos, com a receção ao V. Guimarães, às 18h00 de domingo.Nas redes sociais, os amadorenses publicaram um vídeo em que o técnico incita os jogadores a encararem como finais "todos os dias!"