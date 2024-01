Sérgio Vieira: «Fica um sentimento de frustração»

E. Amadora e Vizelaempataram este sábado em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do jogo, Sérgio Vieira treinador da formação da Reboleira, falou sobre os regressos e as ausências do plantel."Fico feliz pelos regressos do Pedro Mendes, Gustavo Henrique, Omurwa e Mansur, mas, infelizmente, ainda temos de fora jogadores importantes no nosso processo, que contribuem para que o grupo esteja mais completo na preparação e na realização dos jogos. Fico feliz por eles, mas com um sentimento de saber a pouco, porque o objetivo era os três pontos. Durante um período inicial estivemos bem, mas temos de ser consistentes o jogo todo", começou por dizer.E continuou: "O Pedro Mendes está a passar um processo de ganhar confiança novamente e de se conhecer na idade e maturidade que tem. Passou um período grande de tempo sem o estímulo competitivo ao mais alto nível. Estava planeado entre nós que iria fazer, no mínimo, 45 minutos. Depois, já estava a sentir os gémeos muito duros. Estamos aqui para o ajudar a fazer essa gestão e elevar cada vez mais o nível dele. O Ronaldo Tavares sabe o compromisso que temos de elevação da performance para ser um avançado de elevadíssimo nível. Ele tem esse potencial físico e humano, quer muito, mas precisa de passar por esse processo e continuar a crescer, para depois ser mais eficaz, não só nas oportunidades, mas também no ganhar dos duelos, no segurar a bola ou no posicionamento tático.Sérgio Vieira falou ainda sobre o resultado: "Em termos coletivos, fica um sentimento de frustração da ambição de ganhar todos os jogos. Esta segunda metade da temporada vai ser importante, sobretudo com a competitividade do Rodrigo Pinho na frente de ataque. É uma boa oportunidade para que eles elevem os seus níveis".