Sérgio Vieira: «Há um sentimento de alguma frustração»

Sérgio Vieira, treinador do E. Amadora, admite ter ficado desiludido com oem casa do Farense, num encontro que abriu a 14.ª jornada da Liga Betclic."Há um sentimento de alguma frustração em função do desfecho final, não só pelas claras ocasiões de golo criadas mas também pela forma como a equipa jogou, e mesmo com apenas um defesa-central de raiz tivemos rigor tático e capacidade individual, pois todos aqui dispõem de potencial para atuar de início. Este empate sabe a pouco, dado que fizemos o suficiente para levar os 3 pontos", comentou.