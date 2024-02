Sérgio Vieira: «Merecíamos outro resultado»

Do lado do Estrela, Sérgio Vieira defendeu que os tricolores fizeram tudo para levar pelo menos um ponto. "Pelo rigor e entrega dos jogadores merecíamos outro resultado, mas fomos infelizes. Sofremos o golo num desvio que trai o Brígido", disse o técnico, otimista quanto ao futuro: "No balneário vi a frustração e a tristeza dos jogadores, mas também a confiança. As coisas estão a melhorar, temos menos lesionados e estamos a afinar processos e a estabilizar."





Bruno Brígido foi traído no golo e lamentou a derrota. "O jogo foi disputado e esteve sempre em aberto, faltou-nos eficácia e defender um pouco melhor", disse o guardião, dando a receita para inverter o ciclo: "Cada um tem de fazer uma auto avaliação para melhorar e para o coletivo voltar aos bons resultados. Vamos continuar a trabalhar."