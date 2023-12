Sérgio Vieira: «Num sentimento lógico e imparcial o resultado é injusto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rio Ave e E. Amadora empataramem jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do jogo, Sérgio Vieira considerou que o resultado foi injusto."Num sentimento lógico e imparcial o resultado é injusto. Não tendo todos os jogadores disponíveis, criámos dinâmicas que deram certo. Tivemos momentos de qualidade e organização defensiva, sem consentir. Fomos caminhando com as melhores oportunidades. Estamos tristes, o nosso foco era levar os três pontos. Tivemos uma forte determinação na reação ao golo e mostrámos alma. Nós fomos a melhor equipa na primeira parte. Tivemos muitos bons momentos, o único dado em que o Rio Ave esteve superior foi na posse de bola. Não acho que fomos defensivos, fomos uma equipa que merecia ganhar".