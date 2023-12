Sérgio Vieira: «O jogo foi uma prova de reação da nossa parte»

O E. Amadora recebeu e venceu este domingo o Boavistaem jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do jogo, Sérgio Vieira fez uma análise à partida, considerando que a equipa reagiu bem ao golo do empate dos axadrezados e que a vitória foi justa."Foi uma prova de reação da nossa parte, principalmente na segunda parte. Na primeira, faltou-nos uma ou outra regra coletiva, que é natural pelo tipo de perfil de grupo que temos e na etapa em que estamos. Ao intervalo, meti o Kikas pelo André Luiz, porque os tempos de pressão estavam errados. Tendo o Boavista três médios, naturalmente não conseguimos ser tão pressionantes, pois a nossa primeira linha de pressão não estava compacta. O mais importante são as regras coletivas e é uma etapa de amadurecimento que o André Luiz tem de passar".E continuou: "Afinámos rapidamente isso e fomos mais agressivos e competitivos. Não deixámos o Boavista jogar na segunda parte, teve muitas dificuldades a construir. Começámos a ter mais bola, chegámos ao primeiro golo e podíamos ter chegado ao segundo. Reagimos muito bem ao golo do empate e os jogadores que entraram tiveram um compromisso muito grande. Termos chegado ao 2-1 daquela forma foi muito importante para nós. Sabíamos que, mantendo a atitude intensa e competitiva, íamos acabar por ganhar o jogo. Felizmente, conseguimos fazer o 3-1 e, com o passar do jogo e com o cansaço, fomos baixando e controlando a vantagem. Acaba por ser um resultado justo, na minha ótica".