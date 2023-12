Sérgio Vieira: «Perdemos por culpa própria»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Perentório a identificar os erros, Sérgio Vieira não tem dúvidas: o Estrela da Amadora perdeu () na receção ao Arouca "por culpa própria"."A história do jogo não está só associada à expulsão. Começámos a facilitar, perdemos muitas bolas, falhámos por vezes na reação à perda... Depois de chegarmos ao golo começámos a perder o rigor de forma inconsciente", avaliou o treinador, antes de prosseguir: "Perdemos talvez pelo excesso de confiança. O Arouca só estava à espera do momento em que, com o entusiasmo, errássemos."