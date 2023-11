Sérgio Vieira quer fazer história frente ao Moreirense

Nunca o Estrela da Amadora venceu o Moreirense em 7 partidas oficiais - 1 empate e 6 desaires -, mas Sérgio Vieira quer quebrar esse registo já este sábado. "A história que vai acontecer amanhã será uma história que nós temos que escrever de forma positiva para o nosso lado", começou por dizer o técnico tricolor esta sexta-feira, deixando a receita: "Com regras, rigor, ambição, humildade e com trabalho em equipa porque sabemos que o nosso adversário tem muita qualidade porque senão não estava na posição em que está e não tinha realizado as exibições que realizou".

Frente a frente estarão "duas equipas que têm vindo a realizar um bom campeonato" salienta Vieira, de 40 anos, pelo que é importante ter em conta o valor do Moreirense. "Temos que respeitar as caraterísticas muito fortes que eles têm, mas o mais importante é a forma positiva como nos preparámos para este jogo e de certa forma continuarmos a fazer o bom campeonato que estamos a fazer, tal como eles, assim, como o próprio Farense. Acho que tem sido positivo o campeonato que as três equipas que regressaram esta temporada à primeira liga têm feito", sublinha o técnico em conferência de imprensa.

E aponta: "O Moreirense é uma equipa com maturidade e qualidade individial. Além disso, muito bem orientada pelo Rui Borges e estão a fazer um campeonato muito bom dentro daquilo que é a lógica de uma equipa que vem da segunda liga".

Depois das 3 vitórias sem sofrer golos e da réplica dada em Alvalade no passado domingo, Sérgio Vieira reconhece que a equipa está a atravessar um "bom momento" e enaltece simultaneamente "a força que os adeptos têm dado à equipa" e que a têm catapultado para melhores resultados e exibições. "Espero cada vez mais que os jogadores se sintam mais confiantes e motivados dentro das quatro linhas para darem o máximo, para se divertirem, para serem responsáveis e para buscarem a vitória que é sempre o nosso objetivo", remata.

Na sala de imprensa do Estádio José Gomes esteve também o defesa-central queniano Johnstone Omurwa que tem vindo a ser aposta com regularidade e que teve oportunidade de partilhar que "o grupo de trabalho teve uma boa semana de preparação" e que espera "um bom jogo frente ao Moreirense" este sábado.

O Estrela da Amadora, 10.º classificado, com 11 pontos, recebe o Moreirense, sexto, com 17, no sábado, às 18h, no Estádio José Gomes, em jogo da décima primeira ronda da 1.ª Liga, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.

Cinco ausentes frente aos cónegos



Além do guarda-redes brasileiro Bruno Brígido, totalista até à sétima jornada, que continua entregue ao departamento médico amadorense, também se encontram a recuperar de lesões e por isso impossibilitados de dar o seu contributo aos tricolores o defesa Pedro Mendes, o médio Pedro Sá e os avançados Gustavo Henrique e Regis Ndo.