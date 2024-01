Sérgio Vieira quer ganhar em Barcelos: «Acabar 1.ª volta com 20 pontos será muito positivo»

O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, garantiu este sábado que quer conquistar os três pontos na visita ao Gil Vicente, no confronto da 17.ª jornada da Liga Betclic, para terminar a primeira volta com 20 pontos.

"Sentimos que nos faltam pontos de outros confrontos que já tivemos. Podíamos ter perfeitamente mais 8 ou 10 pontos, mas as circunstâncias também têm sido adversas. Acabar a primeira volta com 20 pontos será muito positivo. Caso contrário entraremos na segunda volta à procura de mais e melhor", disse o técnico dos amadorenses.

Vieira assegura que não está focado na tabela classificativa e que ainda é cedo para fazer contas. "Não vamos pensar na tabela. O mais importante é desfrutar do jogo, sermos rigorosos e ambiciosos. Com esse espírito poderemos pôr em prática as nossas regras e chegar ao nosso principal objetivo, os três pontos. Se não for possível, que tenhamos profissionalismo e integridade, mas obviamente que queremos sair com tudo", terminou o técnico da equipa da Amadora.

O treinador lamentou ainda as muitas lesões que têm afetado o plantel e relevou que o clube está a trabalhar para elevar a sua qualidade e equivaler-se aos restantes emblemas da Liga Betclic.

Ainda na conferência de imprensa, Sérgio Vieira deixou uma palavra de solidariedade aos jornalistas do grupo Global Media. "Temos de lutar sempre juntos pelos intervenientes no espetáculo. Juntos conseguimos desenvolver projetos e espero que se encontre uma solução para que todos possam ser felizes no desenvolvimento da sua profissão", desejou.



Pedro Mendes e o fim da "travessia no deserto"

Depois da estreia pelo Estrela da Amadora, após lesão, Pedro Mendes, defesa de 33 anos, confessa que viveu uma fase complicada na carreira, mas regressar foi uma "felicidade".

"Foi uma travessia do deserto e regressar foi uma felicidade enorme. Confesso que pensei em parar. Foi um teste de superação e regressar foi um objetivo cumprido. Agora quero ser consistente", garantiu o jogador, que admitiu que "foi graças ao grupo que a resposta foi positiva".

"Cheguei ao balneário e fui acolhido como se já cá estivesse há alguns anos. Foi isso que me ajudou a dar uma boa resposta", concluiu o atleta.

O E. Amadora, 10.º classificado, com 17 pontos, visita domingo o Gil Vicente, 14.º, com 15 pontos, em jogo marcado para o Estádio Cidade de Barcelos, às 15h30, com arbitragem de Hélder Carvalho (Santarém).