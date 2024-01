Sérgio Vieira: «Com uma equipa de qualidade sabemos que não podemos cometer o mínimo erro»

O E. Amadora perdeu esta segunda-feira com o Benficaem jogo da 19.ª jornada da Liga Betclic. Após o apito final, Sérgio Vieira fez a análise do encontro na 'flash' da Sport TV."Foram momentos determinantes. Podíamos ter feito o 2-0. Fizemos uma excelente primeira parte. Quando não conseguiamos sair faziamos campo grande para tentar ter bola. Houve circunstâncias que nos tiraram o foco. O momento do jogo acaba por ser esse. Com uma equipa de qualidade já sabemos que não podemos cometer o mínimo erro. Fomos atrás do resultado, mas é díficil contra uma equipa que luta pelo título. Quanto tentámos mexer com o jogo aconteceram uma série de circunstâncias que levaram a este resultado"."É uma bola de neve. Vou fazendo a minha parte, mas depois há sempre circunstâncias que mexem com o rigor na tomada de decisão. A expulsão foi algo que lamentamos muito. O terceiro golo acaba por acontecer por desequilíbrios, por estarmos com jogadores em processo de adaptação. Vamos continuar a trabalhar"."Essa lógica é externa, que vem em tabelas. A lógica interna é focarmo-nos nas coisas que aconteceram até chegarmos aqui. As dificuldades que passámos para chegarmos aqui ninguém vai esquecer. Vou ser o primeiro a relembrar o que passámos apra estarmos aqui a disputar este jogo com este ambiente. Estamos num ambiente em que queremos estar. Esperamos em breve conquistar tantos ou mais pontos do que na primeira parte para conseguirmos a permanência".