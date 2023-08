Shinga de volta ao Estrela e assina até 2025

O Estrela da Amadora anunciou a contratação de Shinga, lateral-esquerdo de 23 anos que regressa do Sp. Covilhã.O defesa sul-africano rescindira com os tricolores no mercado de inverno, depois de fazer sete jogos pela equipa da Reboleira, para se juntar aos serranos, que representou por 15 ocasiões na época passada.Faz, agora, o trajeto inverso e assina contrato válido pelas próximas duas temporadas.O Estrela da Amadora anunciou que Francisco Lopo passará a desempenhar as funções de diretor geral da SAD tricolor. O gestor de 25 anos era diretor de high performance e administrador da sociedade desportiva presidida pelo seu pai, Paulo Lopo, desde 2020. Passará a superintender às ações dos novos diretores desportivos, José Faria e Emanuel Recoba (este mais direcionado para a organização de eventos).Entretanto, Sérgio Vieira prosseguiu a preparação do duplo embate agendado para este sábado: com o Belenenses, às 10 horas, no Estádio Nacional, e com o Petro de Luanda, às 19h45, em jogo de apresentação aos sócios que definirá a atribuição do Troféu José Gomes 2023/24.