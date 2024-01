Última vitória do Estrela sobre o Benfica há 24 anos

O Estrela da Amadora recebe o Benfica na segunda-feira, naquele que será o primeiro duelo entre ambos na Reboleira, para a 1ª Liga, desde a época 2008/09. Na altura, as águias venceram (2-1) com dois golos de Cardozo. Para se encontrar a última vitória dos tricolores sobre os encarnados, é preciso recuar até 2000, quando o Estrela levou a melhor por um claro 3-0, com 2 golos de Gaúcho e um de Kenedy. Era o treinador da equipa... Jorge Jesus. O outro triunfo surgiu dois anos antes, em 1998, e com Fernando Santos. Ficou 2-0, tendo marcado Jorge Andrade e Chaínho.

Quanto à equipa orientada por Sérgio Vieira, António Filipe e Miguel Lopes continuam lesionados e devem ser baixas. Já Hevertton, que viu vermelho em Guimarães, verá Jean Felipe assumir a ala direita.