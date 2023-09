Álvaro Pacheco de saída do Estoril

Álvaro Pacheco está de saída do Estoril. O técnico, de 52 anos, não resiste ao mau arranque dos canarinhos na presente temporada, nomeadamente na Liga Betclic, onde este sábado, com o empate diante do Vizela, somou a quarta partida seguida sem ganhar.Ao todo, Álvaro Pacheco comandou os canarinhos em oito jogos, tendo alcançado três vitórias (duas na Allianz Cup e uma na Liga Betclic), um empate e quatro derrotas. Um registo que deixa o Estoril na penúltima posição, com 4 pontos.