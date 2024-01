Augsburgo empresta Frederik Winther ao Estoril

O defesa central Frederik Winther vai jogar no Estoril Praia, por empréstimo dos alemães do Augsburgo, até final da presente temporada, anunciou hoje o emblema da Liga Betclic.

"Estou entusiasmado por estar aqui e ansioso por ver-vos a todos no estádio", declarou o jogador de 23 anos em publicação do Estoril Praia nas suas redes sociais.

O defesa central, internacional sub-21 pela Dinamarca, representa o Augsburgo desde 2021, altura em que o emblema germânico o contratou aos dinamarqueses do Lyngby, clube no qual cumpriu toda a sua formação, e realizou um ano de empréstimo no Brondby, também do seu país, entre janeiro e junho de 2023, tendo cumprido 15 partidas.

Os moldes do acordo não foram revelados pelo Estoril Praia, que alcançou um acordo de cedência até final da presente temporada, não tendo sido revelada qualquer opção de compra pelos 'canarinhos'.

Winther junta um terceiro país ao seu percurso, que até então foi dividido entre Dinamarca e Alemanha, rumando a Portugal com o objetivo de jogar com regularidade, algo que não estava a acontecer no Augsburgo, no qual competia ao serviço da equipa B.