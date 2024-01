Bernardo Vital aponta a mais altos voos: «Não queremos ficar por aqui»

Bernardo Vital, defesa-central do Estoril, apontou a altos voos da equipa canarinha. "O Estoril vai ser sempre capaz de jogar olhos nos olhos com qualquer equipa, será sempre essa a ideia. Somos um clube em crescimento e na Taça da Liga demonstramos isso., Não queremos ficar por aqui, queremos mostrar o projeto e a qualidade do Estoril, colocando o clube cada vez mais lá em cima", disse, à Sport TV.Analisando a final com o Sp. Braga, o jogador, de 23 anos, sublinhou: "Como é obvio, não era o resultado que pretendíamos, mas fizemos uma boa campanha e saímos de cabeça erguida e orgulhosos pelo que fizemos."Vital relativizou o facto do Estoril ter tido menos um dia de descanso. "Fizemos um jogo em que estivemos muito juntos, muito compactos e muito positivos. Demos tudo o que tínhamos. Não houve nada a fazer. Os penáltis não são sorte, são uma lotaria, que caiu para o Braga. Na quarta tinha caído para nós"", disse, agradecendo aos adeptos: "Agora é dar continuidade, nós dentro de campo e eles fora. O apoio deles é muito importante para alcançar os objetivos."