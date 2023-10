Bernardo Vital após derrota com o V. Guimarães: «Temos de entrar mais forte na próxima jornada»

O Estoril perdeu este domingo na casa do V. Guimarães por. A equipa da linha entrou melhor na partida com Tiago Aráujo a inaugurar o marcador logo aos doze minutos e com Rodrigo Gomes a ampliar a vantagem oito minutos depois. Pouco antes do intervalo, o Estoril ficou reduzido a dez elementos depois de Jordan Holsgrove ter visto vermelho direto. Na segunda parte, os vimaranenses deram a volta ao resultado. André Silva (56’) reduziu, João Mendes (69’) repôs o empate e Alisson Safira (90’+3) cobrou o penálti que deu a vitória ao V.Guimarães nos descontos.Após o apito final, Bernardo Vital falou na flash interview da Sport TV, abordando a questão da inferioridade numérica, mas sem querer comentar o lance que deu penálti para o V. Guimarães."Tivemos uma boa entrada, 11 contra 11 fomos superiores, mas depois o V. Guimarães conseguiu dar a volta", começou por dizer o português.E prosseguiu: "Não tenho nada a dizer sobre o penalti. Temos de entrar mais fortes na próxima jornada".