Bernardo Vital faz soar alerta amarelo no Estoril

No jogo com o FC Porto, Bernardo Vital viu o quarto amarelo na Liga e fez soar os alarmes na Amoreira. É que se for amarelado frente ao Casa Pia, o central irá falhar a visita ao Sp. Braga e obrigar Vasco Seabra a fazer adaptações, uma vez que Cabaco e Mangala continuam lesionados e as alternativas são o lateral Raúl Parra e o médio Ndiaye.