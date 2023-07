Carlos Freitas reúne-se com estrutura do Estoril

O Estoril continua à procura de um substituto para Pedro Alves e, sabe, houve hoje uma reunião com Carlos Freitas. Ao que foi possível apurar, o dirigente esteve reunido com um dos investidores da SAD, mas, para já, não chegaram a acordo. Ainda assim, esta porta não fica fechada e o diretor desportivo, de 57 anos, que tem no currículo passagens por Sporting, V. Guimarães, Sp. Braga, mas também Fiorentina e Metz, poderá vir a ocupar o cargo.Certo é que a direção do emblema da linha está empenhada em encontrar um novo diretor desportivo com a maior brevidade possível e que há vários nomes em cima de mesa. Recorde-se que na origem da saída de Pedro Alves do cargo estiveram divergências sobre as transferências, que culminaram com a rutura entre as partes.De referir que o plantel de Álvaro Pacheco fará hoje a apresentação aos sócios, num encontro agendado para as 19h30, frente ao Sheffield United.