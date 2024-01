Cassiano: «Foi um jogo completamente diferente dos outros»

Cassiano disse que o embate entre Estoril e FC Porto desta terça-feira - que terminou com uma goleada portista por- foi "completamente diferente dos outros" dois confrontos, em que os estorilistas tinham vencido para o campeonato e para a Allianz Cup."Foi um jogo diferente, completamente diferente dos outros. Sabemos da qualidade do FC Porto, tentámos bater de frente, infelizmente não conseguimos, estão de parabéns pelo jogo que fizeram", começou por dizer o avançado dos canarinhos, em declarações na 'flash-interview', assumindo que a equipa continua "com a mesma confiança". "Estamos com a mesma confiança, estas derrotas aconteceram contra equipas grandes, equipas de Champions. Fomos sempre os mesmos, dedicados, homens. Agora é cabeça erguida, tranquilos, em busca da próxima vitória.""Não, sabemos da nossa qualidade, sabemos os jogadores que temos. O nosso treinador sabe muito bem como montar a equipa. Ate chegar lá temos que continuar a trabalhar com calma e focados, para alcançarmos os nossos objetivos", terminou.