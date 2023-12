Cassiano: «O FC Porto é sempre dificil de derrotar e estamos muito felizes por este resultado»

Cassiano foi um dos responsáveis pela vitória () do Estoril frente ao FC Porto e pelo consequente apuramento dos canarinhos para a final four da Allianz Cup. No final do encontro, o avançado brasileiro, que inaugurou o marcador aos 22 minutos, mostrou-se naturalmente orgulhoso pelo desempenho da equipa."Estamos muito felizes pelo que vimos a fazer, conseguimos vencer um jogo muito dificil contra o FC Porto, uma equipa de Champions. Sabíamos a dificuldade, jogámos bem e estamos felizes pela classificação. Eles têm muita qualidade, uma equipa como o FC Porto é sempre dificil de derrotar e estamos muito felizes por este resultado, conseguimos aquilo a que nos propusemos. Muito especial, fico muito feliz, mas muito mais pelo resultado que é muito importante", disse o avançado de 34 anos, à Sport TV, explanando também ambição para a fase final da prova. "Trabalhamos para isso, em busca de grandes resultados, é para isso que cá estamos, porque não vencer?", soltou.