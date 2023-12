Celtic insiste em Tiago Araújo e já sabe exigências do Estoril

O interesse já é conhecido e vai sendo reforçado. Os escoceses do Celtic seguem com especial interesse a evolução de Tiago Araújo, lateral-esquerdo de 22 do Estoril e estarão na disposição de fazer uma investida pela sua contratação já na reabertura do mercado de transferências, em janeiro.Disso mesmo dá conta o Daily Record, que enfatiza o interesse dos escoceses no jogador formado pelo Benfica que fez 30 jogos na época passada pelo Estoril, leva 17 na atual campanha e tem contrato válido até 2025. A publicação refere ainda que em Parkhead já conhecem as pretensões estorilistas, para início de conversa: na Amoreira, só a partir de 5 milhões de euros há abertura para discutir uma transferência do jogador nascido em Vila do Conde.Um processo a acompanhar, que promete desenvolvimentos.