Dani Figueira promete dar luta ao Benfica: «Já que cá estamos vamos sonhar»

O Estoril é o único 'outsider' nesta final four da Allianz Cup, mas, depois de eliminar o campeão em título FC Porto, a ambição não tem fim. Em entrevista à Liga, o capitão Dani Figueira frisa que o clube da linha "vai deixar tudo em campo" frente ao Benfica, na quarta-feira (19h45)."Extremamente positiva! É a nossa primeira vez na final four, é uma passagem histórica para o clube e um enorme motivo de orgulho. Muito felizes pelo percurso que temos vindo a fazer.": "Sabemos do grau de dificuldade deste jogo. Estamos a falar do Benfica, mas também temos as nossas ambições. Queremos ir ainda mais longe. É um jogo a eliminar e tudo pode acontecer. Vamos para dar o nosso melhor num duelo muito relevante. Queremos também deixar uma boa imagem deste clube, que merece muito! Somos apoiados em tudo.""Tive a felicidade de ser campeão da 2.ª Liga, o que é um motivo de orgulho para mim. Agora estar aqui, passados estes anos, a jogar na 1.ª Liga, a disputar uma final four... também é um presente para mim. Este jogo é uma oportunidade fenomenal para os jogadores e acredito que posso ser feliz. Queremos desfrutar deste belo momento, fomos nós que trabalhámos para estar aqui e, já que cá estamos, vamos sonhar!""É mais uma motivação. O meu posto, enquanto guarda-redes, é de grande responsabilidade, por isso tento ser responsável dentro e fora de campo. Ajudar todos os meus colegas, treinadores e também a direção, compete-me ter esse papel. É importante também receber a malta que chega à equipa, porque é isso que faz uma verdadeira equipa."