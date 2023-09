Estoril e James Léa-Siliki chegam a acordo para revogar contrato

O Estoril e o médio franco-camaronês James Léa-Siliki chegaram esta sexta-feira a acordo para revogar o contrato. O anúncio foi feito pelo clube.O médio, que começou a sua carreira em França, formado no Paris Saint-Germain e no Guingamp, estreou-se na Ligue I ao serviço do Rennes, clube pelo qual atuou na Liga dos Campeões, tendo mesmo chegado a despontar o interesse do Benfica.Antes de chegar ao Estádio António Coimbra da Mota, James Léa-Silick havia representado os ingleses do Middlesbrough da segunda liga inglesa.