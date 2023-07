Estoril inicia pré-época com grupo de 25 jogadores em exames médicos

O Estoril Praia iniciou hoje os trabalhos de pré-temporada, com 25 futebolistas a realizarem exames médicos no Hospital CUF Cascais no arranque da preparação para a terceira época consecutiva na Liga Bwin.Os exames médicos durarão dois dias, estando o primeiro treino agendado para segunda-feira, sob a orientação do novo treinador, Álvaro Pacheco, numa pré-época que contará com um estágio em Guimarães, de 31 de julho a 05 de agosto, sem se conhecerem, para já, os jogos particulares.

Os jogadores que deram o 'pontapé de saída' foram os guarda-redes Dani Figueira, Pedro Silva, Diogo Dias e Jota Oliveira, os defesas Bernardo Vital, Pedro Álvaro, Joãozinho, Tiago Araújo, Tiago Santos, Martim Filipe, Guilherme Magalhães, Wagner Pina e Volnei Feltes, os médios Mor Ndiaye, João Marques, Serginho, Finn Dicke, Ivan Pavlic, Fran Pereira e Titouan Thomas e os avançados Rodrigo Martins, Bamidele Yusuf, João Carlos, Bruno Amado, Rodrigo Ramos e Cassiano.

No sábado, o mesmo grupo de futebolistas irá voltar a apresentar-se para concluir os exames médicos e testes físicos.

Em relação à última época, abandonaram o clube, em fim de contrato, os jogadores João Carvalho, Lucas Áfrico, Mexer, Shaquil Delos, João Gamboa, Francisco Geraldes, Brandon Aguilera, Rafik Guitane, Tiago Gouveia, Carlos Eduardo e Alejandro Marqués.

Por outro lado, o Estoril Praia ainda não regista entradas, tendo apenas promovido três jogadores após terem cumprido períodos de empréstimo - Volnei Feltes, Serginho e Titouan Thomas - e ainda nove futebolistas pertencentes ao escalão sub-23: Martim Filipe, Ivan Pavlic, Finn Dicke, Diogo Dias, Bruno Amado, Rodrigo Ramos, Fran Pereira, Guilherme Magalhães e Wagner Pina.