Estoril Praia anuncia contratação de internacional sérvio Nemanja Jovic

O extremo internacional sérvio Nemanja Jovic, ex-jogador do Partizan, também da Sérvia, rumou a Portugal para representar o Estoril Praia, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O futebolista de 21 anos chega do Partizan de Belgrado, um dos mais poderosos clubes do seu país, no qual completou a sua formação e do qual apenas saiu de forma temporária em 2020, quando representou o Teleoptik, igualmente da Sérvia, a título de empréstimo.

Após essa cedência, Jovic impôs-se na equipa principal do Partizan e cumpriu um total de 94 jogos oficiais divididos pelas últimas três temporadas, entre 2020 e 2023, incluindo participações em provas europeias como a Liga Conferência Europa e as fases de apuramento para a Liga Europa.

Na Liga Conferência Europa, o extremo esquerdo ajudou o Partizan a atingir, em 2021/2022, os oitavos de final, fase da competição na qual seria afastado pelos neerlandeses do Feyenoord, que terminariam como finalistas vencidos dessa edição.

Nemanja Jovic realizou 25 jogos na época 2022/2023 e rescindiu o seu vínculo no fim do verão após não ter chegado a acordo para renovar, motivo pelo qual ainda não realizou qualquer jogo oficial na presente temporada.

O atacante, internacional 'AA' pelo seu país em duas ocasiões, será o primeiro reforço de inverno do clube da Linha de Cascais, liderado pelo técnico Vasco Seabra, que segue no 15.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, após 18 jornadas.