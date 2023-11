Estoril Praia renova com Wagner Pina e promove-o ao plantel principal

O Estoril Praia renovou contrato com o defesa Wagner Pina até 2027, comunicou esta sexta-feira o emblema que disputa a Liga Betclic, segurando nos seus quadros o atleta que ascendeu da equipa sub-23 dos canarinhos.

"Continuamos a construir o futuro dos jovens jogadores. Clicamos no botão e demos replay, o Wagner Pina renovou pelo Mágico e continua em casa até 2027. Chegou esta temporada para os sub-23 do Estoril e, com 21 anos, assina contrato com a equipa principal", pode ler-se em comunicado.

O lateral direito, de 21 anos, tem sido uma das boas surpresas do emblema da Linha de Cascais, foi chamado à primeira equipa há pouco mais de um mês para o embate com o Sintrense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, tendo participado como suplente utilizado no triunfo da sua equipa (5-0) e não mais deixou o grupo às ordens de Vasco Seabra.

Desde essa partida, Pina participou em mais três jogos pela Liga, frente a Portimonense, FC Porto e Casa Pia, e mereceu a confiança dos responsáveis estorilistas com esta renovação contratual por mais três temporadas, que simbolicamente representa a promoção definitiva ao plantel principal.

O defesa lateral contabiliza um jogo na Taça de Portugal e mais três na I Liga, juntando ainda a sua estreia com a camisola dos canarinhos, no primeiro encontro oficial da temporada para o Estoril Praia, em final de julho, na primeira eliminatória da Taça da Liga, frente ao Paços de Ferreira, quando o clube ainda não contava com laterais direitos de raiz no seu plantel principal.