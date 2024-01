Heriberto: «Resultado não espelha a nossa exibição»

Heriberto Tavares sublinhou que o resultado do Estoril-FC Porto () acabou por ser demasiado pesado para a exibição que a formação estorilista fez esta terça-feira na Amoreira."O que falhou para voltar a vencer o FC Porto? Não digo que falhou, ambas as equipas entraram bem, a disputar o jogo, mas hoje eles foram felizes e conseguiram passar. O resultado não espelha a nossa exibição. Cada jogo é um jogo, agora o que queremos é descansar para estarmos em alta no próximo jogo", começou por dizer o extremo dos canarinhos, desvalorizando de seguida os 9 golos sofridos pela equipa nos dois últimos encontros: "Não é porque sofremos golos, porque vínhamos a marcar golos nas últimas jornadas. Não são estes golos que ditam a moral [da equipa]. Vamos responder com um bom jogo no domingo."