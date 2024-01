Heriberto Tavares: «Podíamos ter saído com outro resultado, mas acho que o empate se ajusta»

Heriberto Tavares destacou-se esta quarta-feira no empate () entre Estoril e Rio Ave, a contar para a 19.ª jornada da Liga Portugal Betclic, ao apontar já perto do final do encontro (85') o único golo da formação estorilista."Um empate muito importante, sempre bom pontuar. Temos de ter atenção que esta equipa não perde há dois meses em casa, temos de estar satisfeitos. Podíamos ter saído com outro resultado, porque insistimos, mas acho que o empate se ajusta ao que tivemos aqui hoje", começou por dizer o extremo, em declarações no final da partida, comentando de seguida o impacto que a derrota na final da Allianz Cup teve no grupo: "Acho que deixou uma marca de que somos capazes e, se sonharmos e trabalharmos, podemos alcançar grandes coisas. Foi essa a marca que deixou no nosso grande clube."