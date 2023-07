Javi Llabrés no radar do Estoril

Javi Llabrés está no radar do Estoril. O extremo, de 20 anos, está a ser apontado aos canarinhos pela imprensa espanhola, mas segundo apurouainda não existiu qualquer proposta.O espanhol pertence atualmente aos quadros do Maiorca e está integrado nos trabalhos de pré-temporada do clube, tentando convencer o técnico Javier Aguirre a entregar-lhe um lugar no plantel. No entanto, apesar de ainda não existir qualquer contacto, é agora sabido que o seu nome faz parte de uma vasta lista do Estoril.Recorde-se que em 2020/21, Jordi Mboula fez exatamente o mesmo trajeto, chegando ao Estádio António Coimbra da Mota cedido pelo Maiorca. Certo é que para já, Javi Llabrés ainda está longe de reforçar o plantel de Álvaro Pacheco que a três dias do arranque oficial da temporada, frente ao Paços de Ferreira para a Allianz Cup, garantiu apenas a contratação de Heriberto, para além dos regressos de Volnei, Serginho e Titouan Thomas.