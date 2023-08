John Textor negoceia compra da SAD do Estoril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

John Textor, acionista maioritário do Botafogo, treinado por Bruno Lage, está em negociações para adquirir a SAD do Estoril. A informação foi avançada pela página 'Futmais', no Twitter, e entretanto confirmada por Record.

O empresário norte-americano de 57 anos há muito que pretende investir no futebol português e chegou mesmo a negociar a compra de Benfica e FC Porto, em momentos distintos, mas os negócios não se concretizaram.





Se existir acordo, o Estoril será o 5.º emblema a integrar o universo do grupo 'Eagle Football', que, além dos brasileiros do Botafogo, conta ainda com Crystal Palace (Inglaterra), RWD Molenbeek (Bélgica) e Lyon (França).