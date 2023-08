Koba Koindredi reforça Estoril

O Estoril Praia anunciou hoje a contratação do médio francês Koba Koindredi, por empréstimo até junho de 2024, para fechar o setor intermediário do clube que disputará a Liga Betclic.

"Bem-vindo, Koindredi. A espalhar magia até 2024", limitou-se a anunciar o clube numa curta mensagem nas redes sociais, depois de na véspera já ter anunciado a contratação de outros dois jogadores, nomeadamente os defesas Eliaquim Mangala e Raul Parra.

O empréstimo válido por uma temporada por Koba Koindredi sucede dias depois de Estoril Praia e Valência terem chegado a um princípio de acordo que acabou por não reservar qualquer opção de compra para os canarinhos.

O médio francês é visto pelos espanhóis do Valência, com os quais mantém contrato, como uma aposta de futuro e, por isso, o conjunto 'che' apenas perspetiva proporcionar ao jogador uma experiência em que possa atuar com regularidade e regressar ao clube em 2024/2025.

O francês, de 21 anos, iniciou o percurso de formação ainda muito jovem ao serviço do modesto Fréjusienne, do seu país, seguindo depois para o Fréjus Saint-Raphäel, no qual se destacou a ponto de rumar ao Lens, do escalão principal gaulês.

Koindredi necessitou de apenas duas épocas nos escalões jovens do Lens para deixar França ainda em idade júnior e rumar a Espanha para os quadros do Valância e um acordo de longa duração que se mantém até hoje.

O francês destacou-se nas equipas sub-19 e B do conjunto espanhol e foi, na época passada, cedido por empréstimo ao Real Oviedo, da segunda divisão espanhola, para retornar e ser agora emprestado ao Estoril Praia.