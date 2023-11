Lateral Wagner Pina ganha espaço no Estoril

Wagner Pina tem sido um dos jogadores do Estoril a aproveitar melhor a mudança de equipa técnica. O lateral-direito foi utilizado por Vasco Seabra nas últimas três partidas e tornou-se numa opção válida para o lugar.O defesa, que fez 21 anos no sábado, chegou à Amoreira no verão, depois de uma época no Belenenses, mas o destino era o plantel de sub-23. Com Álvaro Pacheco fez só um jogo na Allianz Cup, na vitória com o Paços de Ferreira (2-0), e depois voltou para o grupo que disputa a Liga Revelação, competição na qual somou 7 encontros.Com Vasco Seabra voltou a ter oportunidades e parece estar já à frente do espanhol Raúl Parra, pouco utilizado. No Estádio do Dragão, na vitória por 1-0 sobre o FC Porto, Wagner Pina entrou (78’) e ficou perto do segundo golo, negado por Diogo Costa (85’).