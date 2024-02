Liga confirma que o brasileiro João Basso é jogador do Estoril

Boa notícia para Vasco Seabra: João Basso está inscrito e pode estrear-se já na próxima jornada, quando o Estoril visitar o Boavista, no sábado à noite. Está assim resolvido o problema que adiou a estreia do defesa-central e anulou a venda de Bernardo Vital ao Hellas Verona.Desta forma, se este último não sair nos próximos dias, o treinador vai contar com 7 centrais até ao final da época: Basso, Vital, Mangala, Pedro Álvaro, Volnei, Frederik Winther e Raúl Parra, embora este tenha sido contratado como lateral-direito.A questão da inscrição de Basso ficou parada desde o último dia do mercado de inverno, quando foi detetado um problema. A Liga aceitou a inscrição, mas depois a FIFA revelou que o Santos já tinha 7 jogadores emprestados – o máximo permitido – e, por isso, o central de 27 anos não podia ser cedido ao Estoril.Entretanto, para resolver esta situação, o Santos fez regressar ao clube Bruno Marques, que estava no Marítimo, e, anulando esse empréstimo, tornou viável o de Basso aos canarinhos pois passa a ser o sétimo cedido.A Liga esperou então que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmasse a legalidade da situação, algo que aconteceu agora com os brasileiros a confirmarem que o Santos só tem 7 jogadores emprestados e a enviarem o certificado internacional do central.O brasileiro já está a treinar com o plantel do Estoril desde a semana passada e pode agora voltar a jogar pelos canarinhos, vestindo de novo a primeira camisola que usou em Portugal, em 2016/17.O brasileiro, natural de Curitiba, esteve essa época na Amoreira, na seguinte foi emprestado ao Real SC e voltou em 18/19. No entanto, nessa temporada só jogou praticamente nos sub-23 e acabou por deixar o Estoril, rumando ao Arouca.Foi peça importante na equipa dos lobos que subiu desde o Campeonato de Portugal até à 1ª Liga e chegou a capitão. Após 4 temporadas foi comprado pelo Santos, no qual jogou em 2023. Com a descida do peixe à Série B do Brasil volta agora a Portugal e ao primeiro clube que representou na europa.Entretanto, a resolução do caso de João Basso pode levar a SAD a vender o passe de Bernardo Vital. O central esteve perto de assinar pelo Hellas Verona mas quando surgiu o impasse na transferência do brasileiro o negócio com os italianos ficou sem efeito.A saída do defesa de 23 anos, formado no Estoril, pode ficar adiada para o final da época, sabendo a SAD que o Hellas Verona gosta do jogador, ou pode acontecer esta semana pois há clubes turcos interessados e o mercado de inverno na Turquia só encerra na próxima 6.ª feira, dia 9.Segundo apurámos, a SAD não tem pressa neste caso pois está numa boa situação em termos financeiros, pela venda de Koba Koindredi ao Sporting e também pro já ter acordo para a venda de João Marques ao Sp. Braga, no final da época. Por isso, pode segurar Vital e transferir o central apenas no final da época.