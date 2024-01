Pedro Álvaro e a derrota em Alvalade: «Tivemos alguns períodos menos conseguidos, desconcentrados»

Pedro Álvaro falou em "momentos menos conseguidos" para justificar a derrota () do Estoril em casa do Sporting, num jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic."Foi uma exibição menos conseguida, temos vindo a fazer um excelente trabalho, temos de continuar. O Sporting apanhou-nos em transições e mal posicionados, mas vamos continuar a trabalhar. Tivemos alguns períodos menos conseguidos, desconcentrados, e o Sporting soube aproveitar essas falhas. Temos a nossa identidade, vamos continuar, não somos os melhores do mundo quando ganhamos por 4-0, nem somos os piores agora por perdermos por 5-1. Temos que pensar já no FC Porto [encontro da Taça de Portugal agendado para terça-feira]", referiu à Sport TV o defesa-central de 23 anos, que viu o terceiro golo dos leões ser-lhe atribuido depois do remate de Nuno Santos ter desviado no seu corpo antes de entrar na baliza.