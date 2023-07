Pedro Alves de saída do Estoril

Pedro Alves está de saída do Estoril. O diretor desportivo, de 40 anos, vai abandonar o cargo que ocupa na estrutura dos canarinhos há 5 anos.Ao que foi possível apurar, a alteração no modelo de contratações do Estoril e o facto de Ignacio Beristain, presidente da SAD do clube, ter assumido a pasta das contratações em conjunto com os donos norte-americanos, da MSP Sports Capital, esteve na origem da decisão.Para trás fica uma ligação de 5 temporadas, nas quais o Estoril conquistou uma 2.ª Liga, duas Liga Revelações e duas Taças Revelação. Para além das conquistas dentro de campo, Pedro Alves ficou ainda ligado à venda de vários jogadores, entre os quais se destacam André Franco (FC Porto), Chiquinho (Wolverhampton), Miguel Crespo (Fenerbahçe) e, mais recentemente, Tiago Santos para o Lille, que estabeleceu a maior transferência de sempre do clube por 6,5 milhões de euros.