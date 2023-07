Rafik Guitane é reforço do Estoril e desta vez não vem emprestado

Rafik Guitane está de volta ao Estoril e a partir de agora é jogador dos canarinhos a título definitivo. O médio-ofensivo, que também pode jogar nas faixas, desvinculou-se do Stade de Reims, de França, e ficou livre para regressar ao clube.Para o franco-argelino, de 24 anos, é quase como se tivesse prolongado as férias mais três semanas. Isto porque Guitane alinhou no Estoril no segundo semestre da época passada, cedido pelo clube francês no qual poucas vezes era opção.Em 2022/23, Rafik Guitane fez 13 jogos na Liga portuguesa e ajudou a equipa da linha de Cascais a garantir a permanência. Agora é o segundo reforço para o plantel comandado por Álvaro Pacheco, depois do extremo Heriberto. A duração do contrato ainda não foi divulgada.