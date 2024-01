Rafik Guitane: «Queremos ganhar sábado para fazermos mais história»

Rafik Guitane marcou o golo do Estolril e foi, por isso, decisivo na vitória () do Estoril frente ao Benfica. Perante o microfone da Sport TV, o extremo francês, que já foi associado aos encarnados, distribuiu os louros pelos companheiros e referiu que a equipa vai fazer de tudo para conquistar a Allianz Cup, no próximo sábado."Muito contente por este prémio, mas o trabalho é de toda a equipa, não trabalho sozinho. Obrigado aos adeptos. Agora temos um jogo para ganhar sábado e vamos fazer tudo para ganhar, é importante para nós. Defrontámos uma grande equipa do Benfica, mas também estávamos bem, demos tudo. Fizemos um bom jogo e quero agradecer a toda a gente. É história, mas queremos ganhar sábado para fazer mais história pelo Estoril. Temos três dias para trabalhar, vamos fazê-lo e estamos prontos", disse, vendo depois a zona de entrevistas rápidas ser invadida por colegas e membros do staff. "Para mim, o trabalho é da equipa e todos estão a fazer uma boa época. Não estou sozinho no campo, isso é o mais importante."