Rodrigo Martins deve ser cedido para jogar com regularidade

Rodrigo Martins deve deixar o Estoril durante esta janela de mercado. O extremo está sem espaço no plantel e aceita de bom grado a hipótese de ser cedido a um clube no qual possa somar minutos durante a segunda metade de época.Contratado na época passada, o jogador foi quase sempre aposta de Nélson Veríssimo, perdendo depois algum espaço com a chegada de Ricardo Soares. Ainda assim, terminou a temporada com 35 jogos, 3 golos e uma assistência, somando todas as competições.Em 2023/24, começou como titular, alinhando nos dois primeiros jogos da Allianz Cup, mas depois não foi utilizado por Álvaro Pacheco na Liga. Já com Vasco Seabra no banco foi aposta apenas em dois jogos e quase no final, alinhando 1 minuto na derrota por 3-2 em Guimarães e 4 minutos contra o Benfica, em casa (0-1).Com a contratação de Jovic, jogador que alinha a extremo esquerdo mas é destro, podendo jogar no lado direito, Rodrigo Martins, de 25 anos, perde ainda mais espaço pois, teoricamente, passa a ser a última opção para as faixas - isto porque o nigeriano Dele também está de saída.Segundoapurou, Rodrigo Martins, que tem contrato com o Estoril até 2025, não quer voltar à 2ª Liga, campeonato no qual se destacou ao serviço do Mafra, por isso a opção mais provável é mudar-se para um clube de outro campeonato, estando o agente do jogador à procura da melhor opção.