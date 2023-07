Serginho oficial no Viborg: Estoril encaixa meio milhão de euros

O Viborg oficializou esta segunda-feira a contratação de Serginho ao Estoril. O avançado, de 22 anos, sai a título definitivo da Amoreira e a troco de meio milhão de euros, avança a imprensa dinamarquesa, tendo assinado contrato de três temporadas, ou seja, até junho de 2026.





"Estou pronto para o próximo capítulo da minha carreira e muito feliz por estar aqui em Viborg. Tenho uma boa impressão do clube e sei que é um campeonato forte. É emocionante dar este passo e poder continuar a desenvolver-me aqui", disse Serginho, citado pelo site do novo clube, 4.º classificado na última edição da Superliga da Dinamarca.

Formado no Belenenses, Sacavenense e Benfica - jogou pelos Sub-23 das águias, Serginho rumou ao Estoril em 2019/20. Começou o trajeto dos canarinhos também nos Sub-23 e na primeira metade da época passada atuou pela equipa principal em 12 jogos (1 golo). No segundo semestre da temporada, foi emprestado à UD Oliveirense e evidenciou-se com 15 jogos, 2 golos e 3 assistências.



De referir que Serginho é o 2.º jogador do Estoril a rumar ao Viborg. No verão passado, o extremo Elias Achouri foi contratado por 270 mil euros. Entretanto, na semana passada, o internacional tunisino foi vendido ao Copenhaga por 3 M€.