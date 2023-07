Tiago Santos deixa o Estoril e já assinou pelo Lille

?? Le LOSC est RAVI d'annoncer l'arrivée du jeune talent Tiago Santos dans son effectif professionnel.



Le défenseur latéral droit portugais , 20 ans, s’est engagé avec le club lillois pour une durée de 5 saisons, soit jusqu’en 2028.



Tiago Santos já não é jogador do Estoril. O lateral-direito assinou pelo Lille depois dos dois clubes chegarem a acordo para a venda do passe. Já fez exames médicos no novo clube.Em França o defesa vai ser treinado pelo português Paulo Fonseca, que o conhece bem por seguir a 1.ª Liga e por isso o colocou na lista de reforços. O valor da transferência não foi revelado massabe que o Lille paga 6,5 milhões de euros por 80% do passe. O Sporting também recebe uma parte, pois detém 10 por cento do jogador.Tiago Santos regressa a Portugal para se despedir dos companheiros no Estoril, clube que foi a casa dele nas duas últimas épocas, primeiro nos sub-23, conquistando a Liga e a Taça Revelação, e na equipa principal em 2022/23.Entretanto, o Lille oficializou a chegada do lateral-direito português de 20 anos. "O LOSC tem o prazer de anunciar a chegada do jovem talento Tiago Santos ao seu plantel profissional. O lateral-direito português, de 20 anos, assinou contrato com o Lille por um período de 5 temporadas, ou seja, até 2028", pode ler-se.