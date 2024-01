Vasco Seabra: «A vitória do Sporting é justa, mas penso que é um pouco pesada»

Vasco Seabra estava naturalmente desiludido no final do Sporting-Estoril (). Em declaraões à Sport TV, na zona de entrevistas rápidas, o técnico da formação canarinha apontou os aspetos menos bons da equipa e falou numa vitória "justa" do Sporting, apesar de considerar exagerados os números finais."A semana passada vencemos 4-0 e disse isso no balneário. Fizemos coisas bem feitas hoje. Desbloqueámos a primeira fase de pressão do Sporting. Conseguimos estar contra a última linha deles muitas vezes, mas não estivemos bem no último terço e na preparação da perda de bola. É uma coisa em que somos fortes. Hoje permitimos saídas e eles são fortíssimos nesse momento. A vitória é justa, mas penso que é pesada. O jogo é assim. Na parte final partimos o jogo porque queríamos reduzir e ficámos expostos para as transições. Penso que a equipa acabou por demonstrar qualidade. Acreditamos na equipa. Estamos felizes pela coragem, tristes pela derrota.""Fico satisfeito pela forme como competimos. A responsabilidade da derrota é minha. Em termos defensivos estamos muito mais coesos. O 2-0 surge numa altura em que estávamos estáveis e isso mexeu connosco. Faz parte. Vamos seguir o nosso caminho e aprender com os erros. Vamos seguir entusiasmados com o que temos pela frente.""Uma equipa igual a esta. Com uma vontade muito grande, naturalmente a corrigir o que fizemos menos bem hoje. É o momento de descansar e amanhã começamos a preparar o jogo. Há uma coisa que apelamos aos jogadores que é darmos os melhor de nós. Nem sempre chega. O treinador tem orgulho dos jogadores. Sinto que são campeões de trabalho e atitude"