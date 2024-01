Vasco Seabra assume: «Koindredi é um jogador extraordinário, com um talento incrível»

O Estoril recebe este sábado (20h30) o Moreirense, para a 17.ª jornada da 1.ª Liga e Vasco Seabra, técnico dos canarinhos referiu-se ao que pode ser encarado como um mês de janeiro particularmente difícil para os treinadores. Na Amoreira nomes como Tiago Araújo, Rafik Guitane ou Koindredi, dado quase como certo no Sporting, como Record deu conta em momento oportuno, têm sido associados a diversos clubes e o técnico de 40 anos abordou o tema."Em primeiro lugar, é uma coisa para a qual temos de estar preparados e tranquilos em relação a isso. Sabemos que o mercado vai acontecer. O que me deixa orgulhoso é que há três meses não se falava dos jogadores do Estoril da forma como se fala e agora estão a ser associados a diferentes contextos de diferentes clubes. Deixa-me feliz que a proposta de jogo apresentada os ajude a valorizar e eles terem a capacidade e o talento para chamarem a atenção de clubes de maior dimensão. Temos muita satisfação de os ver crescer com a crença de que contamos com eles até junho e vamos desfrutar do valor deles e temos muito trabalho para fazer para se dimensionarem e estarem ainda mais preparados", perspetivou."O Koindredi é um jogador extraordinário, com um talento incrível, não me admira que chame a atenção, fiquei satisfeito por isso. Em função da saída do Koba, se eventualmente acontecer é uma questão a pensar, não gosto muito de antecipar os cenários, porque não gosto de sofrer por antecipação (risos). Quando as coisas acontecem, temos de intervir sobre elas. Neste momento, não é um problema, está convocado para o jogo de amanhã, é um jogador em quem confio, com quem eu conto", assumiu.E quanto a reforços? Podem perspetivar-se contratações do Estoril nesta reabertura do mercado de transferências? Vasco Seabra admite que o processo é dinâmico. "Temos de estar sempre ativos no mercado. Se surgir uma oportunidade que seja interessante para o clube, algum jogador que possa vir acrescentar, teremos de ver. É um mercado dinâmico, temos de ver se sai alguém, se não sai ninguém, se alguém vier, poderá ter de sair alguém, se alguém sair, podemos ter de ir buscar outro jogador. Não estamos é desesperados com isso, porque confiamos muito no grupo, no talento dos jogadores, no equilíbrio do grupo e na nossa estrutura, do presidente ao departamento de scouting."Deixando as questões de mercado e focando a análise ao encontro desta sexta-feira, o técnico do Estoril perspetiva um "excelente jogo": "São duas equipas que vêm de momentos muito bons. O Moreirense, antes desta derrota [com o Casa Pia, por 4-1], não tinha perdido os sete jogos anteriores. Nós, desde outubro, tirando os últimos sete dias, só tínhamos perdido com o Sp. Braga, por isso estamos perante duas boas equipas, têm qualidade. Acredito que vai ser um excelente jogo."O Estoril chega a esta jornada depois de duas derrotas pesadas, com nove golos sofridos (Sporting, por 5-1 e FC Porto por 4-0). Vasco Seabra espera a reação dos jogadores ante o Moreirense. "Sofremos dois resultados que não são habituais em nós, que são pesados para o que é a nossa organização coletiva, mas sabemos que defrontámos dois dos melhores adversários do nosso campeonato e queremos desafiar-nos contra eles. Já conseguimos jogos extraordinários, tivemos momentos em que nos expusemos a fragilidades que não podemos ter. Acreditamos no processo na capacidade dos jogadores, individual e coletiva , para conseguirmos dar uma resposta positiva neste jogo", rematou.