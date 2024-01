Vasco Seabra confiante para o duelo com o Sporting em Alvalade: «Sentimos que somos capazes de competir»

Vasco Seabra não poderá contar com Mateus Fernandes, mas assume total confiança no plantel canarinho

O Estoril atravessa um grande momento, tendo na última jornada goleado o Farense por 4-0, naquela que foi a sexta vitória nos últimos oito jogos em todas as competições. Os canarinhos, que já bateram o FC Porto duas vezes esta temporada – uma delas no Dragão –, terão agora pela frente o Sporting, líder da Liga Betclic, em Alvalade. No entanto, o técnico Vasco Seabra acredita que a sua equipa pode voltar a surpreender, prometendo uma equipa "humilde" e que não irá abdicar dos seus princípios."Quando competimos com equipas de dimensão alta, sentimos que conseguimos competir com elas. Naturalmente isso tem repercussão nas vezes seguintes, porque sentimos que somos capazes de competir. Mas se ficarmos agarrados àquilo que fizemos e deixarmos de lado aquilo que temos para fazer, a proximidade de não termos sucesso é muito alta. A nossa vontade é de nos superarmos, competirmos, sermos altamente exigentes connosco, de corrermos muito e se for possível superarmos a nossa capacidade do último jogo para este, tanto melhor. Esse é sempre o nosso desafio. Em função de cada jogo, temos de tentar ser melhores que no anterior, independentemente do adversário", apontou o treinador de 40 anos, que deixa elogios a Gyökeres, mas está focado nos leões "como um todo"."Foi uma contratação que me parece marcante para o campeonato e para o Sporting em particular. Sabemos que vamos ter um bom adversário, é inegável e não vamos estar a fugir a isso nem vamos dizer que é um adversário normal. É um dos melhores jogadores da Liga, mas se ficarmos muito centrados só num jogador, sabemos que provavelmente os outros todos que têm muita qualidade também no Sporting trarão dificuldades à nossa equipa. Olhamos para a equipa do Sporting como um todo, para aquilo que somos capazes de fazer e o que temos de fazer coletivamente para podermos impedir que, individual e coletivamente, o Sporting nos possa criar as dificuldades que esperamos", atira.Já sobre Mateus Fernandes, que não poderá jogar por estar cedido pelos verdes e brancos – juntando-se aos lesionados Cabaco e Alex Soares –, Seabra admite que não está preocupado, até porque poderá ser uma oportunidade para outros jogadores, como o médio francês Koba Koindredi. "São jogadores em que acredito muito. Gosto muito do Mateus, gosto muito do Koba, por isso são jogadores que tendo os seus momentos, acredito que podem sempre acrescentar valor. O Mateus tem umas características, o Koba tem outras, mas independentemente disso, é importante salientarmos que o Mateus está a fazer o seu percurso, fico muito feliz de o ver crescer e o Koba está exatamente na mesma perspetiva. Neste jogo não temos o Mateus, mas surgem novos momentos para outros jogadores", frisou.De resto, o treinador deixa claro que ainda não pensa na receção ao FC Porto, para a Taça de Portugal, marcada para a próxima terça-feira. "Nem sequer o fazemos. Neste momento, focamo-nos no jogo do Sporting e a partir das 21h15 ou 21h30 [de amanhã], acredito que comecemos a pensar naquilo que vamos ter pela frente. Sabemos que vamos ter um adversário muito difícil, altamente exigente, muito bem treinado, com um excelente treinador que tem ideias que toda a gente reconhece. Individualmente muito apetrechado, está neste momento em 1º lugar num momento excelente e são tudo predicados que nos fazem ter a noção clara de que temos de nos focar este jogo, para darmos o nosso melhor e nos dedicarmos ao máximo. É este o jogo que agora nos interessa", rematou.