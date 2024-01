Vasco Seabra e a exigência de defrontar o FC Porto: «Não dá para desligar dois segundos»

"Não dá para desligar dois segundos que podemos logo sofrer". Este é o aviso de Vasco Seabra aos jogadores do Estoril para o terceiro duelo da época com o FC Porto. O treinador acredita que é possível vencer os dragões pela terceira vez mas só se todos estiverem com a concentração nos limites durante todo o jogo.Apesar de confiante, o técnico da equipa da Linha sabe que o jogo de amanhã, da Taça de Portugal (20h45) vai ser bem diferente dos anteriores, ganhos pelo Estoril, por 1-0 no Dragão, para a Liga, e 3-1 em casa, na Allianz Cup."Vai ser diferente, numa nova competição. É o terceiro jogo contra eles em três competições diferentes. Vamos defrontar um adversário extraordinariamente difícil, muito competente e com um excelente treinador. Sabemos que o FC Porto vai tentar fazer melhor o que fez mal nos jogos anteriores, como nós também queremos fazer coisas diferentes", resumiu o treinador.No jogo da Allianz Cup o Estoril entrou em campo com um onze pouco habitual, Vasco Seabra mudou muitas peças, algo que não diz vai repetir-se na Taça de Portugal. "Não quero dar nada ao Sérgio, ele vai ter de esperar até saírem as equipas para ver quem joga. Uma coisa posso garantir: vamos entrar com um onze que nos dá garantias", rematou.